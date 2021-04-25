Астрономы Гарварда и Университета Аризоны (США) создали карту самой удаленной области нашей галактики Млечный Путь: гало. Помогли им в этом данные о наблюдениях телескопов ЕSA и NASA.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Гало — самая удаленная сферическая область вокруг галактики. Ранее астрономам не удавалось ее отобразить.

Но теперь, воспользовавшись данными космических обсерваторий Gaia (ЕSA) и NEOWISE (NASA) за 2009-2018 годы, исследователи получили довольно точное представление о гало. Это первая карта, которая запечатлела его внешние области, распложенные на огромном расстоянии от 200 000 до 325 000 световых лет от центра галактики.

В ходе работы астрономы нанесли на карту 1301 звезду гало Млечного Пути.

На новой карте показано, как соседняя карликовая галактика Млечного Пути — Большое Магелланово Облако — проплыла через гало Млечного Пути, как корабль. А ее гравитационная сила оставила в звездах след.

Данные об этом следе астрономы получили впервые и поделились ими со всем миром.

Большое Магелланово Облако — одна из галактик-спутников Млечного Пути, расположенная от нас на расстоянии около 163 000 световых лет. Ожидается, что наша галактика и ее спутник столкнутся примерно через 2,4 миллиарда лет.

Ученые давно предполагали, что в гало концентрируется темная материя. Новая карта, возможно, станет очередным этапом в исследовании природы темной материи, в т. ч. частиц, из которых она состоит.

Результаты исследования опубликовал Журнал Nature.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae — одной из самых ярких звезд нашей галактики.