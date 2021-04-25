Телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae — одной из самых ярких звезд нашей галактики.

Об этом пишет портал «Вокруг Света. Украина».

Вернуть телескоп в направлении AG Carinae ученые решили в связи с тридцать первого годовщиной запуска Hubble. Эту звезду, находящуюся в 20 000 световых лет, они называют «знаменитостью». Она в 70 раз массивнее Солнца, а светит в миллион раз ярче.

AG Carinae относится к редкому классу ярких голубых переменных очень ярких и больших звезд. Эта «звезда-знаменитость» имеет ореол из пыли и газа, который постоянно расширяется и уже имеет ширину в 5 световых лет. Для сравнения, на таком расстоянии от Солнечной системы расположена ближайшая к нам звезда Проксима Центавра.

Как объясняют в NASA, вся эта оболочка образовалась в результате выбросов за последние 10 000 лет — внешние слои звезды унесло в космос звездным ветром. Этот выброшенный пыль и газ имеет массу, в десять раз большую нашего Солнца.

Из-за большой массы и экстремальных температур яркие голубые переменные нестабильны и находятся на грани самоуничтожения, ведь сила тяжести сжимает звезду, а звездный ветер, наоборот, «выдувает» материю наружу. В итоге звезда пульсирует — то сжимается, то раздувается.

Когда звезда рискует взорваться как сверхновая, происходит масштабный выброс материи (вследствие чего и образуется ореол из пыли и газа), но после этого голубая переменная снова сжимается и на некоторое время «успокаивается».

Такие звезды платят за свою красоту и яркость короткой жизнью — лишь несколько миллионов лет. Для сравнения, звезды как наше Солнце живут 10000000000 лет.

Напомним, китайские ученые работают над созданием крупнейшего в мире телескопа-рефрактора в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) для наблюдения за звездами и планетами.