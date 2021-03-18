Китайские ученые работают над созданием крупнейшего в мире телескопа-рефрактора в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) для наблюдения за звездами и планетами.

Об этом передает Информационное агентство Синьхуа.

— Строительство оптического телескопа с апертурой в один метр уже началось в городе Лхаса - административном центре ТАР, - отметил заместитель директора районного Управления науки и технологий Ван Цзюньцзе.

Располагающийся на большой высоте над уровнем моря, Тибет с его условиями ясного неба считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за небесными телами.

Телескоп-рефрактор - это инструмент, который использует комбинацию линз для получения изображений далеких объектов в космосе, которые не видны невооруженным глазом.

— Ученые будут использовать рефрактор для проведения исследований неба, включая мониторинг околоземных астероидов, - добавил Ван Цзюньцзе.

Проект возведения телескопа, реализуемый Государственной астрономической обсерваторией, также предполагает популяризацию астрономической науки. Ученые могут использовать интернет для размещения изображений, видео файлов и интерактивных функций с уникальной точки зрения большого телескопа.

По словам Ван Цзюньцзе, однометровый рефрактор будет установлен на районном планетарии, строительство которого, не исключено, планируется начать в этом году. По завершении строительства он станет самым высокогорным в мире планетарием.