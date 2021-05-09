Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 тысяч доз сегодня прибыла в аэропорт «Борисполь».

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, - отметил Максим Степанов.

Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 миллионов доз этой вакцины, из которых 1,215 миллионов уже получены.

Напомним, в Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.