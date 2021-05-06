В Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Об этом объявили в минздраве в среду.

Об этом сообщает Le Figaro.

При этом, Канада стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса с этого возраста.

— Разрешение на создание первой вакцины в Канаде для профилактики Covid-19 у детей знаменует собой важный шаг в борьбе Канады с пандемией. Мы первые в мире разрешили вакцину Pfizer для детей 12-15 лет, — заявила главный медицинский советник Министерства здравоохранения Канады, доктор Суприя Шарма.

По данным Министерства здравоохранения Канады, коэффициент безопасности вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет аналогичен коэффициенту безопасности, наблюдаемому у пожилых людей. То есть побочные эффекты были «временными и легкими» — боль в руке, озноб и лихорадка.

— Поэтому Министерство здравоохранения Канады пришло к выводу, что вакцина безопасна и эффективна для предотвращения Covid-19 у подростков в возрасте от 12 лет, — говорится в сообщении.

Известно, что Pfizer-BioNTech подали запрос о продлении возраста вакцинации правительству Канады 16 апреля. Pfizer и другие производители вакцин, лицензированные в Канаде, проводят или планируют провести исследования среди подростков и детей, в том числе детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

— Ускоренный обзор этих исследований будет проведен канадским министерством, как только оно получит запросы от лабораторий, — уточняет Министерство здравоохранения Канады.

Ранее сообщалось, что регулятор США планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.