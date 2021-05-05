Регулятор США планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.

Об этом информирует Украинская правда.

Сейчас прививки препаратом могут получить лица старше 16 лет. В то же время, Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США изучает данные исследования, проведенного компанией Pfizer. В нем приняли участие 2260 детей в возрасте от 12 лет.

Отмечается, что препарат показал стопроцентную эффективность и был хорошо воспринят детским организмом.

Кроме того, продолжаются исследования эффективности препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты обещают обнародовать в сентябре.

За последние сутки в США сделали 4 миллиона прививок. В США вакцинируют препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Также недавно одобрили одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Напомним, уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.