Уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом, как сообщает Европейская правда, написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

— Вакцинация набирает обороты, в ЕС мы только что прошли отметку в 150 миллионов прививок. Четверть всех европейцев получили первую дозу. У нас достаточно доз для вакцинации 70% взрослых граждан ЕС в июле, — написала она.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

Напомним, Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.