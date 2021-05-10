Состояние экс-владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год суммарно выросло на 1,3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Forbes.

В 2020 году Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Боголюбов в рейтинге тогда занимал 5 место с состоянием 1,2 миллиарда долларов США , а Коломойский 8 место с капиталом один миллиард долларов США.

В нынешнем рейтинге Коломойский занял 4-е место, его состояние выросло до 1,8 миллиардов долларов США. В то же время, Боголюбов остался на пятом месте, однако его состояние выросло до 1,7 миллиардов долларов США.

Сферами интересов обоих указываются топливно-энергетический комплекс и инвестиции.

Сам рейтинг воглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Напомним, в апреле этого года, силовики нагрянули в бизнес-центр, где расположен офис Коломойского.