Журналист программы «Схем» Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Фото журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

В комментарии «УП», Игорь Коломойский заявил, что не знал о происходящих обысках.

— Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость, — сказал Игорь Коломойский.

На фото «Схем» – люди в камуфляже, предварительно – СБУ.

По информации «УП», силовики осматривают каждый этаж здания, охранники бизнес-центра не препятствуют и оказывают им доступ.

Позже Михаил Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.

В конце видео отметили: «Здесь проводятся следственные действия».

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.