США планируют в конце мая 2021 года передать Украине еще два патрульных катера типа Island.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает «Укринформ».

— Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, например, ее военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позже в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019 года, — заявил Филип Рикер на конференции «Украина в Вашингтоне» во вторник, 11 мая.

Он заверил также, что США разделяют серьезную обеспокоенность Украины и международного сообщества по поводу активного наращивания сил РФ в Черноморском регионе и будут прилагать усилия для сдерживания российской милитаризации дальнейшем.

— Соединенные Штаты никогда не будут колебаться в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды, — подчеркнул Филип Рикер.

В 2020 году украинские патрульные катера типа Island получили собственный пункт базирования в акватории морского порта «Пивденный» в Одесской области.

Ранее на Николаевский судостроительный завод «Океан» для прохождения своевременного докового ремонта зашел катер «Южный».