На Николаевский судостроительный завод «Океан» для прохождения своевременного докового ремонта зашел катер «Южный».

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Учебный катер ВМС Украины «Южный» - это катер пр. 722У построен в 1975 году на верфи Wisla в Польше.

Катер был построен для Черноморского флота СССР. Судно называлось УК-190. В состав ВМСУ катер вошел 3 августа 1992 и получил название «Вознесенск» U543. В 2001 году был переименован в «Голая Пристань» U171, но в 2005 году был переназванный в катер «Южный» U855. В 2018 сменил бортовой номер A855.

Общие характеристики судна: Водоизмещение: 142.6 тонн; Длина: 28.80 метров; Ширина: 6.50 м; Осадка: 1.85 метров; Скорость: 10.5 узлов; Экипаж: 14 + 28 лиц.

Напомним, Николаевский судостроительный завод победил в переговорной процедуре на ремонт патрульного катера «Скадовск».