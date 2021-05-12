Рейс запланирован на 26 мая — день суперлуния, которое в этот раз совпадет с полным лунным затмением.

Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Австралийская авиакомпания Qantas запустит рейс «Доставь меня на Луну», во время которого пассажиры смогут увидеть сразу несколько астрономических событий. Самолет Boeing 787 поднимется ночью на высоту более 13 тысяч метров. Перед началом рейса для пассажиров бизнес-класса пройдет коктейльная вечеринка. Еще компания наняла эксперта-астронома CSIRO, доктора Ванессу Мосс. Она будет комментировать то, что видят пассажиры во время полета.

В день полета Луна будет находиться в ближайшей точке к Земле, на расстоянии 357 311 километров в 11:50 по восточному времени. Суперлуние также совпадет с полным лунным затмением в 21:11 и 21:25 по восточному времени. В это время Луна будет находиться в 357 462 километрах от нашей планеты.

Стоимость билетов варьируется. Эконом-класс обойдется в 499 австралийских долларов, премиум-эконом — 899 австралийских долларов. А за билет в бизнес-класс придется заплатить 1499 австралийских долларов. Продажи стартовали 12 мая. Полет продлится три часа.

Новый полет войдет в число так называемых концептуальных рейсов. Ранее Qantas уже запускала подобные: пассажиры могли купить билет, чтобы пролететь на Большим Барьерным рифом и Антарктидой. Также в 2021 году компания запустила рейсы, узнать назначение которых можно только при посадке.

С помощью «Доставь меня на Луну» компания надеется компенсировать убытки, полученные во время пандемии. Для этого Qantas также начала продавать пижамы бизнес-класса и полностью укомплектованные барные тележки из Boeing 747.

Ранее австралийская авиакомпания запустила загадочные рейсы — пассажирам надо угадать, куда они летят.