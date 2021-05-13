В апреле производство автотранспортных средств в Украине увеличилось в 16 раз по сравнению с апрелем 2020 года и составило 962 единиц.

Об этом сообщили в Ассоциации «Укравтопром».

— По предварительным данным «Укравтопрома», объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 ед. Таким образом, по сравнению с апрелем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца - на треть, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей в апреле увеличился в 15,3 раза до 904 единиц.

Производство автобусов в апреле составило 56 единиц (в апреле прошлого года автобусы не производились).

Также в прошедшем месяце было выпущено два коммерческих автомобиля (произведены на предприятии Черкасский автобус).

При этом за прошлый год данных о производстве коммерческих авто не было.

Всего в январе-апреле в Украине был произведен 2 791 автомобиль, что на 96% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Из них легковых автомобилей было произведено 2 594 единицы (+110%), коммерческих – 8 единиц (-33%), автобусов – 189 единиц (+9%).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2021 года в Николаеве зарегистрировано 387 электрокаров. На территории всей Украины количество зарегистрированных электромобилей достигает 26 тысяч.