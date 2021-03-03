По состоянию на 1 марта 2021 года на территории Украины зарегистрировано больше 26 тысяч электрокаров.

Об этом пишет galychyna.if.ua, ссылаясь на Главный сервисный центр МВД.

Больше всего автомобилей зарегистрировано в таких областях:

Киев - 5664.

Одесская область - 3902

Киевская область - 3192

Харьковская область - 2528

Днепропетровская область – 2118

В Николаеве проживают 387 владельцев машин, в которых установлен электрический двигатель. Меньше всего электромобилей зафиксировано в Крыму – две единицы.

Ранее НикВести сообщали, что исследование о рынке автомобилей подготовила компания Canalys. В нем указано, что в прошлом году продажи электрокаров выросли почти на половину в сравнении с 2019 годом. Всего была реализовано 3,1 миллионов экземпляров, при том, что общий рынок авто упал на 14% в 2020 году.