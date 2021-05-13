Николаевский бизнесмен, генеральный директор и основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в составленный журналом Forbes рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 430 миллионов долларов.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в майском выпуске украинского журнала Forbes.

Отметим, что в рейтинге Топ-100 богатых украинцев 2020 года состояние Алексея Вадатурского оценивалось в 450 миллионов долларов. В рейтинге он был на 15 месте в рейтинге.

Помимо него, в рейтинег самых богатых оказался еще один николаевский бизнесмен - владелец группы компаний «Прометей» аграрий Рафаэль Гороян - он оказался на 78 месте с капиталом 145 миллионов долларов.

Владелец компании «Agrofusion» Сергей Сыпко занял 135 строчку в рейтинге.

«76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до 44,5 миллиардов долларов. Как следствие - входной билет в сотню подорожал на треть, до 125 миллионов долларов. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство - в IT и энергетике», - сообщает Forbes.

Отмечается, что самым богатым украинцам сыграл на руку рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Рейтинг самых зажиточных украинцев возглавил владелец «Метинвеста» и ДТЭКа Ринат Ахметов - его состояние было оценено в 7,6 миллиардов долларов. На втором месте - Виктор Пинчук («Интерпайп», 2,5 миллиарда долларов), на третьем - Константин Жеваго (Ferrexpo, 2,4 миллиарда долларов).

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов занимают 4-е и 5-е места соответственно, с состоянием 1,8 миллиарда долларов и 1,7 миллиардов долларов. Шестое место заняли Галина и Александр Герега (1,7 миллиардов долларов). Пятый президент и нынешний народный депутат Петр Порошенко расположился в рейтинге на 7-м месте с состоянием 1,6 миллиарда долларов.

Также в список самых богатых украинцев попали депутат от партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук (620 миллионов долларов), владелец компании МХП Юрий Косюк (780 миллионов долларов), совладельцы сети магазинов АТБ Геннадий Буткевич (530 миллионов долларов), Виктор Карачун и Евгений Ермаков (доходы обоих оценены в 505 миллионов долларов), совладельцы интернет-магазина Rozetka Владислав и Ирина Чечеткины (470 миллионов долларов), девелопер Вагиф Алиев (460 миллионов долларов), Дмитрий Фирташ (420 миллионов долларов).

Под состоянием бизнесмена Forbes понимает оценку стоимости принадлежащих ему активов: акций компаний, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных. Ликвидные акции публичных компаний были оценены по рыночной стоимости по состоянию на 9 апреля 2021 года. Частные компании оцениваются на основании финансовых показателей и информации об объемах продаж за последний доступный период путем сравнения со стоимостью аналогичных украинских и мировых компаний, а также компаний, которые были объектами слияний и поглощений в последние годы.