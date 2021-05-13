На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин резко подешевел. Криптовалюта упала в цене более чем на 17 процентов.

Об этом в четверг, 13 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Сообщается, что на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 17,37% — до 46 900 долларов.

По данным на 2.14 по киевскому времени, биткоин находится на уровне 47 720 долларов за штуку.

Стоимость криптовалюты продолжает падать. Чем это вызвано, специалисты пока не объясняют.

Напомним, стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.