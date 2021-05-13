Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя, из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.

Информация прозвучала во среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

Также он заявил, что и местные жители «категорически тяжело переходят с обычных баков на подземную загрузку».

Как известно, проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко.

— Да, в 2019 году Заводской администрацией реконструированы контейнерные площадки с установкой контейнеров полузаглубленного типа, 3-х кубовых. В 2020 году Департамент ЖКХ приобрел автомобиль с манипулятором для обслуживания этих контейнеров. На данный момент из 8 мы запустили 5. Люди категорически тяжело переходят с обычных баков на подземную загрузку. Нужно согласовывать с ОСМД, ЖЭКом и управляющей компаний по подбору этого мусора, люди тяжело к этому привыкают. Плюс нам не хватает, было закуплено 10 мешков для мусора, а они рвутся при поднятии. Мы отправили пример в Днепропетровскую область, чтобы там попытались изготовить. На самом деле контейнеры и мешки – российского производства. Категорически тяжело и невозможно их достать. Еще в Венгрии производят. Там сложно, там кольцо, должна быть определенная нагрузка. Мы запускаемся, но плавно. Плюс этот автомобиль у нас один, автомобиль имеет право ломаться. Нужно запланировать финансирование второго автомобиля для подмены, ведь если авто сломается, то будет сложная система с мусоровозом и краном, - сказал Андрей Вецало.

Напомним, что в Николаеве также планируют построить мусоросортировочную линию. В частности, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.

При этом, действующий директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сообщил, что строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.

Позже, Александр Сенкевич заявил, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода.