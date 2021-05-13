Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Google на 102 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

По данным итальянского регулятора, Google злоупотреблял монопольным положением путем своей операционной системы для смартфонов Android и магазина приложений Google Play.

В ведомстве добавили, что также требуют от Google сделать доступным на Android Auto приложение Enel X для услуг, связанных с зарядкой электромобилей.

Напомним, ООО «Гугл» заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.