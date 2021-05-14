С сегодняшнего дня, 14 мая, начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

Поезд №188п будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

— Укрзализныця напоминает всем пассажирам о важности строгого соблюдения масочного режима в пути. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком и носите маски правильно, чтобы защитить от болезни себя и окружающих, - призвал перевозчик.

Ранее пассажирка одного из вагонов поезда «Киев — Николаев» сняла на видео, как с потолка течет вода во время дождя.