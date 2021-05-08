Пассажирка одного из вагонов поезда «Киев — Николаев» сняла на видео, как с потолка течет вода во время дождя.

Видеозаписи пользователя Instagram @anastygde опубликовала на своей странице в Facebook Галина Попцова.

«Боюсь, что к утру в этом поезде «Киев — Николаев» пассажиры начнут топить дровами.

Александр Рудоманов, сижу дома и вспоминаю всякие мемы о Укрзалiзницю)) Сергей Лещенко, что там, как дела на УЗ?», — прокомментировала она.

Уточняется, что видео сняли в вагоне № 17.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что подорожание билетов на поезда этой весной, происходит из-за индексации тарифов, которая не проводилась уже два года.