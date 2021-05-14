Создатели нового стартапа Mr. Go Pizza уверяют потенциальных клиентов, что автомат готовит пиццу из самых свежих продуктов. И гарантируют ее высокое качество.

Об этом пишет портал «Вокруг Света. Украина».

Однако некоторые жители Рима довольно критично восприняли появление роботизированного пиццамейкера в центре итальянской столицы. Они считают, что неаполитанец Раффаэле Эспозито, которому приписывают изобретение коронного блюда итальянцев в XIX веке и создание знаменитой пиццы «Маргариты», должен перевернуться в гробу.

Ведь пицца — это кулинарный рукотворный фетиш Италии. Страна долгое время добивалась того, чтобы настоящая итальянская пицца вошла в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Покупатели могут приобрести готовую, упакованную пиццу по цене от 4,50 до 6 евро. Стартаперы остановились на самых популярных видах: «Маргаритта» «Четыре сыра», «Дьявола» и «Панчетта».

Авторы идеи опубликовали на сайте компании ролик, в котором детально представили 3-минутный цикл приготовления пиццы и выдачи ее клиенту.

Машина замешивает тесто, делает из него лепешку, выкладывает на нее нужные ингредиенты и молниеносно выпекает заготовку при температуре 380 С.

При этом клиент может следить за процессом через стеклянное окошко. Упакованная в картонную коробку пицца в конечном итоге попадает в руки покупателя.

Те, кто уже распробовал продукт от Mr. Go Pizza, нередко сетовали на небольшой размер пиццы и малое количество начинки.

Но больше всего итальянцев расстраивает невозможность наблюдать за работой пиццайоло — таинством, которое входит в классический ритуал приготовления пиццы.

Римляне полагают, что автомат столкнется с жесткой конкуренцией за свое место на рынке. К слову, поблизости расположены заведения, в которых пиццу выпекают традиционным способом в кирпичной дровяной печи.

Напомним, автомат «Япомогабокс», установленный в Киеве для обмена пластиковых бутылок на корм для бездомных животных, за 9 дней работы собрал 68 кг пластика.