Автомат «Япомогабокс», установленный в Киеве для обмена пластиковых бутылок на корм для бездомных животных, собрал 68 кг пластика, начиная с первого дня работы 24 октября.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал один из инициаторов, руководитель благотворительного фонда «Япомога» Руфат Раимов.

— Мы собрали за первую неделю 54 килограмма пластика, плюс в субботу выгрузили шесть килограмм, и в воскресенье восемь. То есть в целом где-то 68 килограмм. Бутылки посчитали с субботы до субботы — 2 160, после этого еще не считали. Мы высыпали 68 килограммов корма, это тоже пока данные с субботы на субботу, — сказал Руфат Раимов.

По его словам, сначала за одну вброшенную бутылку автомат высыпал в установленную миску 50 граммов корма. Однако из-за значительного ажиотажа и большого количества желающих накормить бездомных животных в обмен на пластик, порцию пришлось уменьшить до 20 грамм.

— Я вам скажу честно, мы когда устанавливали этот бокс, то планировали за неделю отгружать мешок бутылок. А сейчас мы выгружаем два мешка за день, — добавил Руфат Раимов.

Руководитель благотворительного фонда рассказал, что автомат уже пришлось один раз ремонтировать — кто-то неудачно засунул в него габаритную пластиковую бутылку, которая и вывела устройство из строя.

— Мы этот момент дорабатываем: запускаем «Япомогабокс» 2.0 и будем проводить обучение: как правильно пользоваться, как сортировать. Автоматов будет очень много. До конца года планируем установить от 5 до 10 автоматов, — подчеркнул он.

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