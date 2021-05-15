В Украине в субботу, 15 мая, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины».

Накануне закон был опубликован в газете «Голос Украины».

Он вступит в действие через месяц со дня вступления в силу.

Законом предлагается освободить от штрафных санкций владельцев автомобилей на еврономерах, которые были ввезены до конца 2020 года при условии единовременной уплаты пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 13 мая, президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят растаможку машин с европейской регистрацией.