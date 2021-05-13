Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые упростят растаможку машин с европейской регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Речь идет о законах № 1402 и № 1403, принятых 15 апреля.

Указывается, что подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что владельцы «евроблях» продолжают получать штрафы в размере 170 тысяч гривен.