Сеть АЗК OKKO убрала из ассортимента две марки горючего, продажа которого не приносила компании доходы. Причиной такого решения в компании назвали вмешательство государства в ценообразование.

Об этом компания выпустила заявление.

На заправках OKKO больше нельзя купить PULLS 95 и PULLS Diesel.

— Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточной для сети, — отметили в компании.

Напомним, группа ОККО планирует инвестировать до $3 млн в приобретенный в январе 2021 года Херсонский нефтеперевалочный комплекс (НПК).