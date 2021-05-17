Египет начал дноуглубительные работы, чтобы расширить вторую полосу движения в Суэцком канале.

Об этом информирует Guardian.

Расширенная полоса обеспечит двустороннее движение на южной части канала недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял гигантский контейнеровоз.

Государственное управление Суэцкого канала (SCA) объявило на прошлой неделе, что оно планирует удлинить вторую полосу канала, открывшуюся в 2015 году, на 10 километров, чтобы сделать ее протяженностью 82 километра.

Работа началась в соответствии с директивой президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «немедленно приступить к реализации предложенного плана развития и составить график для скорейшего завершения»

Севший на мель 440-метровый контейнеровоз Ever Given на южном участке канала с 23 по 29 марта задержал проход сотен судов по водному пути, нарушив мировую торговлю.

Новый проект расширит двусторонний участок к югу от Большого Горького озера

Около 10% мировой торговли проходит через канал, который является одним из основных источников дохода в Египте. По официальным данным, в прошлом году через канал прошло около 19 тысяч судов.

Ранее НикВести сообщали, что грузовое судно, которое заблокировало глобальные судоходства в Суэцком канале и вовлечено в судебный спор в Египте, отпустят после получения разрешения. Однако владелец предложил 100 миллионов долларов в ответ на требование канала.