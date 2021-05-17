Национальный оператор почтовой связи объявила тендер на оценщика стоимости грядущей сделки.

Об этом сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.

По его словам, что оператор запустил процедуру покупки банка спустя четыре года поисков.

— Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле, — рассказал Игорь Смелянский.

Претенденты на покупку должны представлять из себя небольшие банки с небольшим количеством отделений и без проблемных активов

— Сейчас есть две-три таких цели, с которыми мы начнем переговоры, — подчеркнул Игорь Смелянский.

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