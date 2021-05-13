Пчелы, которых считали мертвыми после перевозки «Укрпочтой», подают признаки жизни.

Это заметили работники Иршавского отделения национальной службы доставки, как передает пресс-служба «Укрпочты».

Со ссылкой на Союз пасечников Украины в ведомстве сообщили, что состояние угнетения у пчел могло быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно, если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

— Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и через избыточную влажность, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар, — цитирует пресс-служба песчаников.

Коробки с пчелами пока возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть «реанимированных» пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

Напомним, пчеловоды из Закарпатья решили прибегнуть к услугам «Укрпочты», чтобы транспортировать медоносных насекомых покупателям. Однако пчелы не выдержали транспортировки и скончались по дороге. Всего погибло около 8 миллионов насекомых, фермеры понесли убытки больше 500 тысяч гривен.