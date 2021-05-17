Компания по производству компонентов для солнечных батарей Daqo New Energy открыла свой завод для посторонних, поскольку она пытается избежать возможных санкций США в связи с обвинениями в принудительном труде уйгуров.

Об этом пишет Bloomberg.

Это первый случай, когда посторонним было позволено стать свидетелями работы фабрики изнутри. Солнечная промышленность Китая подверглась пристальному вниманию из-за своей трудовой практики по использованию заключенных уйгуров.

В отличие от трех других компаний в Синьцзяне, производящих поликремний — ключевой ингредиент солнечных батарей, — Daqo не была связана с предполагаемыми нарушениями прав человека. Тем не менее, Daqo хранила такую же секретность, как и ее коллеги из-за связей с государственной программой трудоустройства, которая находится под международным контролем. Еще в марте компания отклонила запросы на интервью для своих руководителей и отказалась от участия иностранных наблюдателей.

Теперь руководство компании изменило своей мнение, чтобы не попасть в черный список США и ЕС. Финансовый директор Daqo Мин Ян признает, что существует «большая вероятность» того, что поликремний, производимый в Синьцзяне, будет запрещен президентом Джо Байденом. Как он сказал в интервью, как единственная компания из Синьцзяна, зарегистрированная в США, Daqo не может просто игнорировать опасения зарубежных инвесторов и регулирующих органов.

— Мы понимаем, что существуют риски восприятия, особенно со стороны общественности, средств массовой информации и некоторых инвесторов, — заверил Мин Ян.

Напомним, Япония обнаружила, как минимум, 700 участников земли рядом с военными базами, которые приобрел Китай.