Японий обнаружила, как минимум, 700 участников земли рядом с военными базами, которые приобрел Китай.

Об этом передает Sankei Shumbun.

Планы закупок были инициированы иностранными корпорациями, возглавляемыми Китаем. Япония опасается, что угрожают национальной безопасности.

В новостях говорится, что японские власти сделали открытие после начала всестороннего расследования прав собственности на земли, окружающие военные объекты.

Расследование было основано на слухах последних лет о том, что китайский капитал использовался для покупки участков в пределах 10 километров от оборонных объектов.

Официальные лица проверили подтвержденные планы приобретения и приобретения земель и обнаружили, что затронутые объекты находились вокруг Сил самообороны Японии, военной базы армии США в Японии, береговой охраны Японии и космическими объектами.

По данным газеты, один из покупателей, который приобрел участок, ближайший к военной базе США в префектуре Канагава, подозревался в связях с правительством Пекина.

Этот покупатель также владел рядом высотных зданий, из которых можно было видеть базу с высоты птичьего полета.

США выражает обеспокоенность угрожающей тенденцией.

Газета узнала из источников, что в настоящее время Китай работает над дополнительными приобретениями суши вблизи радиолокационных систем Японии.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от контроля над рыболовными угодьями своей страны – в территориальных водах его страны хозяйничают китайские судна.