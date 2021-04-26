Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от контроля над рыболовными угодьями своей страны – в территориальных водах его страны хозяйничают китайские судна.

Об этом сообщает News.com.au.

На этой неделе Родриго Дутерте впервые прокомметировал факт того, что сотни китайских кораблей, скопившиеся в территориальных водах Филиппин, вокруг сельской местности Уитсон и островов Спратли, выгоняют филиппинские лодки с их традиционных рыболовных угодий.

После более чем месяца скандала на международной арене президент Филиппин, наконец, прояснил свою позицию: он не хочет никаких неприятностей.

— Я сейчас не очень интересуюсь рыбалкой. Я не думаю, что рыба достаточный повод для ссоры, — заявил он в записанном публичном обращении.

При этом он хочет оставаться в дружеских отношениях с Пекином. Однако, стремясь успокоить критикующих его оппонентов, Дутерте добавил условие, при котором он пойдет на обострение отношений с Пекином.

— Если они начнут бурить там нефть … я пришлю туда свои серые корабли, чтобы потребовать иск, — поручился Родриго Дутерте перед избирателями.

С момента вступления в должность в 2016 году президент отверг традиционные связи своей страны с Вашингтоном и стремился создать новый альянс с Пекином. Его обещание про миллиарды долларов в виде дешевых китайских займов в рамках инвестиционной программы «Один пояс, один путь» пока не принесло ощутимых результатов, но в стране растут антикитайские настроения..

Президент также открыто признался, что бессилен отреагировать на захват земель Пекином.

— Если мы пойдем туда для защиты наших прав, это будет кроваво, — заявил Родриго Дутерте.

После чего он добавил, что пытается сохранить права Филиппин на любую нефть или драгоценные минералы под островами Спратли, если рыболовные угодья бескровно поглотил Китай.

— Я скажу Китаю, является ли это частью нашего соглашения? Если это не часть нашего соглашения, я также буду добывать там нефть. Если они получат нефть, тогда мы должны будем действовать, — подчеркнул он.

Ранее НикВести сообщали, что глава Филиппин Родриго Дутерте дал указания вооруженным силам и полиции «убить» всех коммунистических повстанцев в стране.