Кыргызская власть наложила на канадскую компанию 3 млрд долларов штрафа. Таким образом ее хотят заставить уйти с рынка и забрать в собственность государства рудник «Кумтора».

Об этом пишет Financial Times.

Власти Кыргызстана положили глаз на золоторудное месторождение, из которого лобівают до 510 тысяч унций золота в год.

— С начала года руководство Кыргызской Республики действовало с поразительной быстротой, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник «Кумтор», и отказалось взаимодействовать с нами по любым вопросам, которые оно считает предметом спора, — рассказывает исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри.

Компания не стала мириться с предстоящей потерей бизнеса и начала международный арбитражный процесс до того, как Кыргызстан назначит внешних управляющих от государства для наблюдением за работой рудника.

Бишкек уже успел оштрафовать канадскую компанию на 3 миллиарда долларов, предъявил иск о взыскании налогов на 170 миллионов долларов и принял новый закон, который, по мнению экспертов, открывает государству путь к поглощению «Кумтора» в результате демонстрации силы новоизбранным президентом Садыром Жапаровым.

Centerra оспаривает экологические и налоговые иски.

— Данные шаги встревожили международные финансовые институты, работающие в Кыргызстане — единственной демократической стране в Центральной Азии, — а также правительства западных стран, — отмечают в издании.

Производство золота является важнейшим источником доходов бюджета в Кыргызстане, а «Кумтор» — крупнейшим источником ВВП.

— Кыргызстан находится в ужасной экономической ситуации и полностью зависит от внешней поддержки. Международный ответ будет жестким. Если финансирование прекратится, у Кыргызстана возникнут проблемы. Страна не может позволить себе потерять его, — отметил источник издания, работающий с правительством и ранее связанный с рудником «Кумтор».

По словам Акылбека Жапарова, депутата парламента, возглавляющего недавно сформированную Государственную комиссию по «Кумтору», и бывшего министра экономики и финансов, новая администрация рассматривает жесткий подход к Centerra как способ продемонстрировать, что она хочет, чтобы бизнес подчинялся верховенству закона.

— Пришло время жить по закону. Сговор высших должностных лиц очевиден, вплоть до президента и премьер-министров, которые дали разрешение этой компании на добычу золота на нашей земле, нарушая при этом наши законы, — сказал он, обвинив канадскую компанию в закулисных соглашениях с предыдущей администрацией президента.

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