Благотворительный фонд Bill&Melinda Gates Foundation Билла и Мелинды Гейтс провел ребалансировку портфеля в первом квартале 2021 года. Продаж оказалось гораздо больше, чем новых покупок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Фонд избавился от акций:

Apple. В четвертом квартале прошлого года Bill&Melinda Gates Foundation вдвое сократил число акций компании в своем портфеле — с 2 млн до 1 млн. В первом квартале этого года он продал оставшиеся бумаги. На конец марта чуть более 1 млн акций Apple стоили свыше 122,4 млн долларов;

Twitter. Фонд продал более 272,4 тыс. бумаг;

телекоммуникационной компании Liberty Latin America — почти 677 тыс. акций класса C и 276,4 тыс. бумаг класса A;

Amazon — 30,2 тыс. бумаг.

По данным Whalewisdom, в топ-5 продаж фонда Гейтсов, помимо Apple, входят:

Walmart. Доля фонда в сети магазинов уменьшилась на 34%. Он продал более 4 млн бумаг, которые к концу квартала стоили свыше 543,6 млн долларов;

FedEx Corporation — сокращение на 50%, с 3 млн акций до почти 1,5 млн;

United Parcel Serice — сокращение на 38%, с 4,5 млн бумаг до 2,8 млн;

Canadian National Railway — минус 18%. У фонда было почти 17 млн бумаг железнодорожной компании, теперь — 13,9 млн.

Кроме того, Bill&Melinda Gates Foundation снизил долю в:

Berkshire Hathaway. Фонд продал 5 млн бумаг класса B, в его портфеле осталось 37 млн. Позиция уменьшилась на 11%;

Caterpillar. Число акций уменьшилось на 1,1 млн (9%), осталось почти 10,2 млн;

Crown Castle International. Фонд продал 246,2 тыс. бумаг, оставив себе чуть более 5 млн акций. Позиция снизилась на 4%;

Liberty Global. Фонд уменьшил позиции на 86% в акциях класса C и на 82% — класса A. Их число сократилось на 3 млн и 1,7 млн соответственно.

Напомним, в начале мая основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе. В браке они были 27 лет.