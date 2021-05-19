Гендиректор «Укрпочты» обвинил Пенсионный фонд и управления соцзащиты в принудительном переводе пенсионеров на обслуживание в банках и распорядился отключить банковские терминалы в отделениях «Укрпочты».

Об этом глава компании Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

По его словам, 30 апреля на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем было принято решение о том, что переход пенсионеров, которые ранее получали пенсию через «Укрпочту», на обслуживание в банках будет исключительно добровольным.

— К сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управления соцзащиты […] по схеме «хочешь субсидию/пенсию — шуруй в банк» начали туда переводить даже инвалидов. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это «эксцессы на местах». Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной войной даже не с «Укрпочтой», а с пенсионерами и инвалидами, я дал время до 17:00 сегодня (19 мая, — ред.) это исправить, — написал Игорь Смелянский.

Поскольку, по словам гендиректора «Укрпочты», никаких изменений не последовало, он распорядился принять следующие меры.

— С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпочты». Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов. Мы создаем горячую линию (044) 354−52−73 или pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов и после сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины. Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или email, — заявил Игорь Смелянский.

Игорь Смелянский также добавил, что считает принудительный перевод пенсионеров на обслуживание в банках нарушением ст. 46 Конституции Украины и ст. 355 Уголовного кодекса (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств).

Напомним, «Укрпочта» ведет переговоры по приобретению небольшого банка.