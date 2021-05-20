Пенсионный фонд в Николаевской области пересчитает выплаты работающим пенсионерам. Это коснется лишь тех, у кого прошло 2 года с момента начисления или последних изменений.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Начальница главного управления Пенсионного фонда в Николаевской области Елена Сичугова рассказала, что с начала этого года изменился порядок предоставления отчета об уплате единого социального взноса.

— Теперь нужно подавать отчет о доходах физического лица и отчет о едином социальном взносе вместе. Подавать такой отчет ныне нужно ежеквартально. Через 40 дней с момента подачи последнего отчета, - сказала Елена Сичугова.

Данные за первый квартал в реестре будут отображены в мае, поэтому пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий в июне, а доплаты будут считаться с 1 апреля

В ведомстве подчеркнули, что процедура является автоматической и обязательного присутствия человека не требуется.

Напомним, в апреле Пенсионный фонд потратил 43 миллиарда гривен на выплаты.