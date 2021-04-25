22 апреля 2021 Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий апреля, пенсии выплачены на общую сумму 43 миллиарда.

Об этом фонд сообщает на своей странице в Facebook.

— Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке, — отметили в ведомстве.

Напомним, Пенсионный фонд отчитался, что завершил первый квартал с внеплановым дефицитом 7,5 миллиардов гривен.

В марте фонд очередной раз должен был занимать средства у Государственной казначейской службы. Согласно Бюджетному кодексу, она может оказывать фонду краткосрочные ссуды для покрытия разрывов ликвидности.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане из-за низкого уровня прожиточного минимума.