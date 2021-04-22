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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане из-за низкого уровня прожиточного минимума.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.
— 77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности, — сообщила она.
Отмечается, что суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.
Ранее сообщалось, что в марте дефицит Пенсионного фонда достиг 3 миллиардов.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане из-за низкого уровня прожиточного минимума.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.
— 77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности, — сообщила она.
Отмечается, что суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.
Ранее сообщалось, что в марте дефицит Пенсионного фонда достиг 3 миллиардов.