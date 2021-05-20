Авиакомпанию из Андорры обязали выплатить 100 тысяч штрафы за неуплату аэронавигационных услуг за полеты над украинским полуостровом.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Крыма и Севастополя.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры к авиакомпании и оштрафовал «Gestio Integral D’aeronaus Martinez S.L.» на 100 тысяч гривен.

Прокуратура подавала подобные иски против семерых иностранных авиакомпаний на общую сумму в семь миллионов гривен. Одна из авиакомпаний ОАЭ заплатила за нарушение 3,7 миллиона гривен.

Напомним, госавиаслужба Украины отслеживает ситуацию в воздушном пространстве. Сейчас опасности для гражданской авиации нет.