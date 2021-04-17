Госавиаслужба Украины отслеживает ситуацию в воздушном пространстве. Сейчас опасности для гражданской авиации нет.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

«В связи с геополитической напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012 / 21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)», — заявили в Госавиаслужбе.

NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в район полетной информации Днепра (UKDV), оккупированного Симферополя (UKFV) и Киева (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с районов полетной информации UKDV, UKFV и UKBV). Такое решение обусловлено эскалацией ситуации вдоль границ Украины, отмечается в сообщении.



«На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующую активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами. В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем», — подчеркивают в Госавиаслужбе.

Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией Российской Федерации против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

«Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасно и доступно для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации. В Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта. Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 17 апреля два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

В этот же день отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.