Два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой турецкое издание Sabah.

Речь идет о кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога».

«ВМС России «Александр Отраковский», вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль «Кондопога» с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30», — пишет издание.

Сообщается, что катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли «из соображений безопасности».

Напомним, также сегодня отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.