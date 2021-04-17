Отряд кораблей Каспийской флотилии ВМФ России проследовал под Крымским мостом по Керченскому проливу и вошёл в Чёрное море.

Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ, переадет информагентство Regnum.

В состав отряда, прошедшего из Каспийского в Чёрное море для «сдачи контрольной проверки за зимний период обучения», входят 15 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии. В их числе — три артиллерийских и восемь десантных катеров.

«Накануне отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось 8 апеля, более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море. Это делают якобы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.