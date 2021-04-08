Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море. Это делают якобы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южный военный округ РФ.

Отмечается, что согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

«Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия пытается выдать за запланированные учения сосредоточение на границе с Украиной боевой группировки в 30-40 тысяч солдат.