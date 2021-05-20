В ГП «Антонов» ответили на сообщения журналистов Радио Свобода о транспортировке военной техники из Беларуси в Сербию. По утверждению компании, их полет не нарушил международных норм и европейского законодательства.

Ответ разместили на сайте предприятия.

В компании отметили, что не готовы разглашать детали частного соглашения в прессе, однако рейс был выполнен «с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту».

В свою очередь посадка в Будапеште объясняется тем, что на борту возникла техническая неисправность. После проверки самолет благополучно добрался до конечной цели путешествия в Сербии.

В «Антонове» настаивают, что такие контракты не нарушают законодательство ЕС и Украины.

Ранее НикВести сообщали, что самолет Ан-124 украинской компании перевозил в Сербию два истребителя МиГ-29 из Беларуси, находящейся под санкциями Европейского союза.