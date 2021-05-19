Самолет Ан-124 украинской компании перевозил в Сербию два истребителя МиГ-29 из Беларуси, находящейся под санкциями Европейского союза.

Об этом сообщает балканская служба «Радио свобода».

По информации министерства обороны Венгрии, украинский транспорт с истребителями на борту во время полета в Сербию 16 мая 2021 года приземлился по техническим причинам на территории Венгрии, которая является членом ЕС.

Представитель Европейского союза (ЕС) Петер Стано объяснил в письменном ответе Радио Свобода, что контроль над экспортом и транзитом оружия из стран-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военных технологий и оборудования, а также Договором о торговле оружием.

— Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается на усмотрение государств-членов, — пояснил Петер Стано.

Со своей стороны в НАТО сообщили, что закупки оружия - это национальное решение.

— НАТО и Сербия являются партнерами, и мы привержены укреплению нашего партнерства с Сербией, полностью уважая ее политику нейтралитета, — заявили в НАТО, добавив, что альянс с Сербией имеет «очень хорошее сотрудничество в области обороны и безопасности».

Украинская авиакомпания «Антонов», которая является производителем и эксплуатантом грузового самолета, доставившего белорусский МиГ-29 в Сербию, не ответила на вопрос RFE о причинах, по которым самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Будапеште 16 мая.

Беларусь находится под санкциями ЕС с 2011 года. Они предусматривают эмбарго на поставки оружия, в том числе и на экспорт вооружений из Беларуси.

Ранее сообщалось, что «Авиалинии Антонова» исполнили заказ военного ведомства Германии и доставили немецкие вертолеты из Афганистана, где они действовали в составе НАТО, на родную землю.