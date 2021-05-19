«Авиалинии Антонова» исполнили заказ военного ведомства Германии и доставили немецкие вертолеты из Афганистана, где они действовали в составе НАТО, на родную землю.

Об этом пишет Defense Express.

Украинские «транспортники» АН-124 вернули домой два NH90 Бундесвера. Две боевые машины весили около 18 тонн, их выгрузили и подготовили для транспортировки в Европу.

Широкофюзеляжные самолеты АН-124 регулярно выполняют заказы и для других стран НАТО.

Напомним, украинский авиаремонтный завод «Завод 410 ЦА» получил заказ из Казахстана на ремонт самолетов Ан-26 и Ан-74.