Украинский авиаремонтный завод «Завод 410 ЦА» получил заказ из Казахстана на ремонт самолетов Ан-26 и Ан-74.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия.

Гендиректор завода Александр Пащенко и его первый зам Евгений Титлянов встретились с представителями силовых структур Казахстана, где и подписали соглашение о ремонте и техническом обслуживании самолетов Ан-74 и Ан-26.

Сообщается, что это обеспечит завод работой, как минимум, на ближайшие 3-4 года.

Напомним, украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.