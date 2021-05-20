Египет начал взимать плату за въезную визу с прибывающих в страну туристов в размере 25 долларов.

Об этом сообщило издание Egypt Independent.

Отмечается, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных гостей.



В прошлом году Кабинет министров страны одобрил предложение об освобождении туристов, которые приезжают на курорты Красного моря от уплаты визовых сборов во время пандемии.



Напомним, льготный период действовал с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года. Работники турфирм призывали правительство страны продлить его до 1 ноября, однако сбор возобновили.



Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита.

Получить визу можно онлайн, оформив и оплатив ее не позже чем за семь дней до поездки, или после прибытия в страну.

Онлайн-виза может быть одноразовой (на 30 дней) или многоразовой, позволяющей ездить в Египет периодически в течение 180 дней.

Напомним, экономический суд города Исмаилия (Египет) наложил арест на контейнеровоз-двадцатитысячник Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней.