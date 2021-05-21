Открытие и распространение вакцин против COVID-19 породило девять новых миллиардеров в мире. Они имеют совокупный доход 19,3 миллиарда долларов.
Об этом со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает Euronews.
— Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты, - заявила People's Vaccine, в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.
Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах:
В дополнение к этим новым миллиардерам, восемь существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.
Менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт заявила, что «эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии».
Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.
Открытие и распространение вакцин против COVID-19 породило девять новых миллиардеров в мире. Они имеют совокупный доход 19,3 миллиарда долларов.
Об этом со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает Euronews.
— Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты, - заявила People's Vaccine, в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.
Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах:
В дополнение к этим новым миллиардерам, восемь существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.
Менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт заявила, что «эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии».
Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.