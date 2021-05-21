Сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.
Об этом сообщает DW.
Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру «важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно».
Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.
Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Ранее сообщалось, что Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации.
Сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.
Об этом сообщает DW.
Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру «важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно».
Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.
Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Ранее сообщалось, что Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации.