Сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.

Об этом сообщает DW.

Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала меру «важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно».

Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации.