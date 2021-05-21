Всемирный банк проведет экспертизу законопроектов, касающихся изменений в пенсионной сфере, а также будет помогать Минсоцполитики во внедрении Единого социального реестра.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики по результатам встречи с миссией Всемирного Банка.

Стороны обсудили вопросы финансовой устойчивости пенсионной системы и максимальный охват людей пенсиями в условиях повышения требований к стажу. Кроме того, речь шла о совершенствовании системы индексации пенсий и разрыв в пенсиях женщин и мужчин.

Минсоцполитики и ВБ договорились о проведении Банком профессиональной экспертизы разработанных законопроектов в пенсионной сфере. Также ВБ будет помогать во внедрении Единой информационной системы социальной сферы, в частности, Единого социального реестра.

Отмечается, что финучреждение передаст Украине разработанную модель для прогнозирования сценариев развития пенсионной системы на больших объемах данных.

Кроме того, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи выразил поддержку Украине во внедрении второго уровня пенсионной системы.

Также были представлены результаты прогноза пенсионной системы по «статус-кво» сценарию до 2045 года.

Так, если ничего не менять, уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году) будет падать, как и охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году). Это связано в основном с недостаточностью необходимого стажа.

Напомним, гендиректор «Укрпочты» обвинил Пенсионный фонд и управления соцзащиты в принудительном переводе пенсионеров на обслуживание в банках и распорядился отключить банковские терминалы в отделениях «Укрпочты».